Governo: Fratoianni (Avs), si affida a propaganda vuota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendete il ministro Valditara: va ciarlando di stipendi differenziati fra Nord e Sud nella scuola, di umiliazioni utili per gli studenti, mentre una bimba di 8 anni a Palermo va in ipotermia a causa del riscaldamento rotto a scuola. Prendete il ministro Nordio e le chiacchiere sulle intercettazioni e sulla mafia. O prendete persino la presidente del Consiglio, Meloni, e la sua frase sul prezzo dei carburanti che non è alto. Tutte parole scollegate dal Paese reale, da ciò che gli italiani vivono ogni giorno". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, che aggiunge: "La sensazione è che vivano su un altro pianeta e non conoscano questa Italia che hanno il privilegio di governare, e si affidino al pieno di propaganda vuota". (Rin)