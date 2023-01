Giustizia: Gasparri (FI), preoccupante settarismo alcune frange magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, "è da apprezzare l'equilibrio con cui il ministro della Giustizia, Nordio, sta affrontando, anche in questi giorni, le cerimonie di apertura dell'anno giudiziario. Preoccupa, invece ,il settarismo di alcune frange della magistratura, spesso ben presenti a Milano, che si oppongono ad alcune riforme essenziali - continua il parlamentare in una nota -. La separazione delle carriere si deve fare e si farà. L'autonomia della magistratura va rispettata, ma anche quella del Parlamento. Alcune correnti minoritarie, faziose e di sinistra della magistratura rivendicano la loro autonomia ma negano quella del Parlamento. Mentre invece i poteri da rispettare sono diversi. Esiste quello giudiziario, con la sua indipendenza, ma esiste anche il potere legislativo che trae la sua legittimazione dalla volontà democratica del popolo che vota. Pertanto il potere legislativo ha un fondamento ancora più forte di quello di altri poteri. Quindi nelle riforme si andrà avanti. Nel rispetto di tutti, nell'ascolto di ogni settore a partire dall'avvocatura e dalla magistratura, come ha detto Nordio, ma senza subire diktat e prevaricazioni. Del resto - conclude Gasparri - a Milano la magistratura dovrebbe spiegare quanto è avvenuto nei suoi scontri interni, invece di proseguire a impartire lezioni a tutti".(Com)