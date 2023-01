© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd accoglie oggi il no Tav ex Cinque stelle, Dino Giarrusso: un partito grillizzato al 100 per cento, ormai. Il riformismo ormai non è più di moda da quelle parti". Lo scrive su Twitter la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe. (Rin)