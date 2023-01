Italia-Libia: Meloni, lotta a flussi migratori illegali è dossier centrale della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia conferma la necessità di collaborare con la Libia per arginare i flussi di migrazione irregolare, ancora alti nonostante gli sforzi compiuti dalle parti. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa tenuta a Tripoli assieme al premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba. Quello della "cooperazione in tema di contrasto ai flussi di migrazione irregolare è un dossier centrale" nei rapporti bilaterali. "Nonostante gli sforzi delle autorità libiche e quelli compiuti dal governo italiano, i numeri rimangono alti", ha detto Meloni segnalando che dalla Libia arriva oltre il 50 per cento dei migranti in Italia. "Si devono intensificare gli sforzi contro il traffico e la tratta degli esseri umani", ha sottolineato il presidente del Consiglio ribadendo "chiaramente" l'impegno di "assicurare un trattamento umano" alle persone coinvolte. Roma continua ad assicurare il proprio impegno accanto al governo libico, anche "se non è un tema che riguarda esclusivamente l'Italia e la Libia, ma deve riguardare l'Unione europea, la cooperazione europea verso il Nord Africa. Il modo più strutturale per affrontare le migrazioni è consentire alle persone di crescere e di prosperare". (Lit)