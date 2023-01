Italia-Libia: Descalzi (Eni), grazie ad accordi con Noc sarà possibile sviluppare gas addizionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie agli accordi per lo sviluppo dei giacimenti di gas (Strutture A ed E) nelle acque della Libia occidentale firmati oggi a Tripoli da Eni e dalla compagnia energetica libica National Oil Corporation (Noc), sarà possibile “sviluppare velocemente gas addizionale”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nella conferenza stampa congiunta con il presidente della Noc, Farhat Bengdara, seguita alla firma dell’accordo per avviare lo sviluppo dei giacimenti di gas offshore situati nelle acque occidentali della Libia. Come sottolineato dall’amministratore delegato di Eni, a parte il progetto petrolifero Bouri “tutti gli altri sono progetti a gas che rientrano anche in una dinamica molto interessante sia per l’energia elettrica libica, ma anche per la sicurezza energetica dell’Europa. Questo crea un link non solo energetico, ma anche politico che attrarrà altre società e sicuramente altri investimenti”, ha affermato l’amministratore delegato di Eni, in occasione della missione governativa italiana guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (segue) (Lit)