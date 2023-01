Carburanti: Confcommercio, indicazione del prezzo medio regionale, incerti benefici e dannosi per la concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Registriamo la disponibilità espressa dal ministro Adolfo Urso, sulla base di indicazioni del Parlamento, a modifiche migliorative del decreto e, a maggior ragione, segnaliamo la chiara posizione esplicitata dal presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ieri nella sua audizione presso la X Commissione Attività Produttive della Camera: un intervento che è un po' come il classico 'Convitato di Pietra' materializzatosi al tavolo del Governo e il cui parere, a nostro avviso, non può che essere preso in grande considerazione" sottolinea Paolo Uniti, segretario del Sindacato milanese gestori carburanti e segretario nazionale Figisc Confcommercio. "Non sono, infatti, soltanto i gestori carburanti – prosegue Uniti - a esprimere perplessità sull'efficacia e l'utilità del cartello con l'indicazione del prezzo medio regionale previsto nel decreto del Governo con - è stato rilevato - benefici incerti per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione della concorrenza". "Con il cartello d'indicazione del prezzo medio dei carburanti – conclude Uniti - nella fretta, da parte del Governo, di dare segnali rassicuranti sull'aumento prezzi, peraltro non verificatosi con il ritorno a pieno regime delle accise, la cosiddetta medicina rischia di essere peggiore della malattia. Ci aspettiamo, perciò, un concreto ripensamento: nell'interesse, prima di tutto, proprio degli automobilisti". (Com)