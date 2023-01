Vaticano: monsignor Oder nuovo vescovo di Gliwice in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Gliwice in Polonia presentata da monsignor Jan Kopiec. Al suo posto ha monsignor Sławomir Oder, del clero della Diocesi di Toruń, Responsabile della Formazione Permanente del Clero e Giudice del Tribunale Diocesano. Sua Eccellenza monsignor Sławomir Oder è nato il 7 agosto 1960 a Chełmża nell'allora Diocesi di Pelplin. Dopo aver conseguito il Master in Economia presso l'Università Statale di Gdańsk, ha studiato Filosofia presso il Seminario Maggiore di Pelplin e Teologia presso il Pontificio Seminario Romano e la Pontificia Università Lateranense. Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 14 maggio 1989 per la Diocesi di Pelplin, incardinandosi per la Diocesi di Toruń nel 1992, dopo la sua creazione. (Civ)