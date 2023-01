Farnesina: Sndmae esprime solidarietà a primo consigliere ambasciata Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato nazionale dipendenti ministero Affari esteri (Sndmae) esprime solidarietà e vicinanza a Luigi Estero, primo consigliere all'ambasciata d'Italia a Berlino, per il grave atto criminoso subito ieri, che ha provocato l'incendio della sua auto. Come riferisce una nota, il Sndmae è in contatto con il socio, cui ha assicurato il massimo sostegno. "Questo ulteriore episodio, a breve distanza dall'analogo attacco ai danni della prima consigliera dell'ambasciata ad Atene, Susanna Schlein, e a cui si aggiunge l'attacco vandalico commesso sempre ieri ai danni del consolato generale d'Italia a Barcellona - al cui personale va la solidarietà del Sndmae - rende indifferibile un rafforzamento delle misure di sicurezza delle nostre sedi all'estero e di tutela dei funzionari che vi prestano servizio", si legge nella nota.(Com)