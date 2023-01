Pd: Ascani, cambiamo il partito senza cambiare nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una cosa secondo me il PD non deve cambiare: il nome. Un nome straordinariamente impegnativo. Dentro l'aggettivo 'Democratico' c'è l'art. 3 della Costituzione, che è la nostra carta di identità: l'idea cioè che siamo tutti al lavoro per costruire pari opportunità e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle persone. E ci sta anche lo sforzo per innovare il Paese e il nostro modo di parlare al Paese." Lo ha detto Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e Vicepresidente PD, dal palco del Talent Garden a Milano, durante la Convenzione programmatica della mozione Bonaccini. (Rem)