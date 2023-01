© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato intorno alle 14:30 in un villino in via Napoli 19 nel Comune di Anzio, in provincia di Roma. Le fiamme sono divampate al primo piano e hanno interessato la copertura in legno dell'abitazione sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario. Non ci sono persone coinvolte, sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento. (Rer)