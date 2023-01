Repubblica Ceca: Pavel vince le elezioni presidenziali al secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petr Pavel sarà il nuovo presidente della Repubblica Ceca. Lo spoglio dei voti del ballottaggio per le elezioni presidenziali è completo all'82 per cento, tuttavia Pavel ha un distacco tale su Andrej Babis da poter essere proclamato vincitore. Secondo quanto dichiarato dall'emittente televisiva pubblica "Ct24", Babis ormai non può più colmare il divario di oltre mezzo milioni di voti che lo separano dal generale in congedo. Pavel ha raggiunto finora il 57 per cento delle preferenze. A Pavel ha già fatto le congratulazioni il primo ministro Petr Fiala, che ha sottolineato come questa sia "la terza sconfitta di fila per Andrej Babis", facendo riferimento alle politiche del 2021 e di quelle per il senato dello scorso autunno. (Vap)