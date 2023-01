Autonomia: Boccia (Pd), Calderoli e la Lega spaccano il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per dare una mano alla campagna elettorale in Lombardia di Fontana, in chiara difficoltà, Calderoli e la Lega accelerano sull'Autonomia differenziata spaccando il Paese in due. Se non vogliono ascoltare l'opposizione del Pd, ascoltino almeno i loro sindaci, i loro presidenti di Regione del Sud, Confindustria, ricercatori e professori universitari tutti concordi nel dire che il progetto di Calderoli mina la coesione nazionale. Noi siamo totalmente contrari a questo progetto scellerato e lo diciamo senza problemi da Venezia a Lampedusa, Elly Schlein su questo è stata chiara: no all'Autonomia differenziata di Calderoli. Prima di qualsiasi riforma serve definire e votare in Parlamento, e non nel chiuso di una fantomatica cabina di regia, i Livelli essenziali delle prestazioni su scuola, sanità, assistenza e trasporto pubblico locale, finanziarli per circa 80-100 miliardi con risorse reali, non sulla carta, in modo da garantire gli stessi diritti universali e gli stessi servizi da nord a sud, nelle aree interne e di montagna e solo dopo si può iniziare a parlare di decentrare alcune funzioni alle Regioni". Lo ha affermato Francesco Boccia, senatore del Partito democratico e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico, oggi ad Avellino per presentare la mozione in sostegno di Elly Schlein. "Nessun ricorso alla spesa storica o ai residui fiscali, nessuna definizione dei Lep con dpcm, nessuna accelerazione che possa spaccare il Paese - ha aggiunto il parlamentare -. Così come i costi standard a cui fa riferimento Calderoli non funzionano e non possono essere utilizzati e camuffati per Lep. La nostra reazione sarebbe durissima in Parlamento e in piazza. Noi nel 2020 con il governo Conte 2, nell'accordo che avevamo siglato in Conferenza unificata con Regioni e Enti locali, avevamo previsto un fondo di perequazione per colmare i divari esistenti nel Paese, perché per garantire i servizi servono le risorse, non le promesse della Lega in campagna elettorale permanente. E in ogni caso, il voto delle intese e sui Lep deve avvenire in Parlamento. Con il ddl leghista si spacca il Paese - ha concluso Boccia -, si regionalizza la scuola e si aumentano le diseguaglianze tra aree interne e aree più sviluppate sia al sud che al nord". (Rin)