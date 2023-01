Farnesina: Gasparri (FI), solidarietà ai nostri funzionari per inaccettabili intimidazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Condanniamo severamente gli attacchi subiti dai funzionari della diplomazia italiana all'estero ai quali esprimo tutta la mia solidarietà. Inquietanti e inaccettabili intimidazioni contro le nostre sedi a Barcellona e Berlino che l'Italia non può tollerare e che certo non fermeranno l'ottimo lavoro di chi ci rappresenta con orgoglio in quei Paesi". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)