Spagna: Sanchez, misure governo danno "dignità" ai cittadini di fronte a destra egoista

- Le misure del governo spagnolo danno "dignità" di cittadini di fronte a una destra che offre solo uno scenario di "ognuno per sé". Lo ha detto il segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e presidente del governo, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento durante un evento di partito sull'isola di La Palma. "Non scegliamo le crisi, ma scegliamo come rispondere ad esse", ha dichiarato il premier, sottolineando che il modo migliore per affrontarle è quello della "giustizia sociale" e non la risposta neoliberista data dal Partito popolare (Pp) quando era al governo. A questo proposito, il capo dell'esecutivo ha citato l'aumento delle pensioni in linea con l'inflazione e la tassa sui profitti straordinari della grandi istituzioni finanziarie. "Naturalmente c'è una differenza tra un governo di sinistra e uno di destra", ha continuato Sanchez, per il quale, in vista delle prossime elezioni di maggio e dicembre, il governo continuerà a "fare ciò che ha sempre fatto negli anni non elettorali". Sanchez ha assicurato che l'esecutivo rimane impegnato nei confronti dei cittadini di La Palma colpiti dall'eruzione vulcanica del 2021 e ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri approverà, inoltre, gli aiuti diretti a tutti gli agricoltori a causa dell'aumento dei prezzi dovuto alla guerra. (Spm)