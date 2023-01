Farnesina: Rocca, solidarietà a funzionari in sedi diplomatiche Germania e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, esprime solidarietà ai funzionari italiani a seguito degli attentati alle sedi diplomatiche in Germania e Spagna. In una nota Rocca spiega: "Sono molto preoccupato per la serie di attentati contro le nostre sedi diplomatiche in Germania e Spagna, che per altro seguono l'analogo attacco ai danni della prima consigliera dell'ambasciata ad Atene, Susanna Schlein. Desidero esprimere la mia solidarietà ai diplomatici italiani ma sono sicuro che, avendone incontrati diversi nel corso della mia vita e conoscendone la professionalità, non si faranno intimorire da questi vili attacchi. Tali azioni criminali non vanno sottovalutate - continua Rocca - e mi auguro che gli inquirenti individuino al più presto i colpevoli. Non dobbiamo dimenticare quanto sia importante il ruolo svolto dalle ambasciate, che non solo rappresentano il nostro Paese all'estero ma che possiedono il delicato compito di difendere i cittadini italiani che vivono o si trovano in altre nazioni". (Com)