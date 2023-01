Repubblica Ceca: Pavel, necessario cambiamento nella politica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opinione pubblica ceca è ferita dal modo in cui si fa politica nel Paese e bisogna portare un cambiamento che richiederà l'impegno di tutti. Con queste parole il nuovo presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, ha commentato la sua vittoria odierna nel secondo turno delle elezioni, sconfiggendo l'ex premier Andrej Babis. Il generale in congedo Pavel ha ringraziato anche gli elettori che non lo hanno votato. "So che questi elettori si sentono delusi ma li assicuro che in queste elezioni non vedo elettori sconfitti" ha detto il nuovo presidente, secondo cui hanno vinto "valori come decenza, rispetto e umiltà" che devono "fare ritorno" nella politica ceca. "Il ritorno di questi valori in tutto il Paese passa solo dal dialogo con gli elettori sconfitti" ha dichiarato il nuovo capo dello Stato, aggiungendo che, a suo vedere, questo compito "non sarà facile ma non è impossibile". Con lo spoglio completo al 95 per cento, Pavel guida con il 57,59 per cento delle preferenze. (Vap)