Pd: Fassino, prima di entrare nel partito Giarrusso chieda scusa a Roberta Pinotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Giarrusso dovrebbe chiedere scusa all'ex ministro Pinotti perché qualche anno fa, quando Roberta Pinotti era ministro della difesa, Giarrusso ha detto che lei aveva le mani lorde di sangue. Poiché questo non è vero, ovviamente, prima di iscriversi al Pd o di venire nel Pd dovrebbe chiarirsi le idee e su questo ci aspettiamo delle scuse. Dopodiché, se ci sono le scuse, il nostro partito è aperto sempre ai contributi di tutti, anche di quelli che cambiano opinione e riconoscono le nostre buone ragioni". Lo ha detto il deputato ed ex segretario del partito democratico, Piero Fassino, a margine della convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano. (Rem)