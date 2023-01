Lazio 2023: Balì (Pp), no all'inceneritore di Santa Palomba a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fermo no all' inceneritore a Santa Palomba, così come in qualsiasi altra zona di Roma. Lo ribadisce in una nota la candidata capolista alle elezioni regionali del Lazio di Polo progressista (Pp), Tina Balì, in seguito della partecipazione all'iniziativa del Comitato "No all'inceneritore di Santa Palomba". "Quale tipo di economia si immagina per questo territorio - spiega Balì -, così paesaggisticamente ragguardevole, così ricco di piccole aziende agricole e turistiche, di vigneti e uliveti, che viene flagellato da un nuovo ecomostro di cui non ha bisogno, né Santa Palomba, né Roma? Noi abbiamo una visione diversa della transizione ecologica e dello sviluppo economico. Pensiamo ai uno sviluppo che sia sostenibile per l' ambientale, fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici, pensiamo che le risorse debbano essere utilizzate per creare economia e occupazione stabile e di qualità, per il sociale, per creare insediamenti, strutture e reti sul territorio. A questo, per altro, devono essere indirizzate le risorse del Pnrr. Queste finalità sono totalmente incompatibili con un nuovo impianto. Non è ideologia ma una strategia che salvaguardi le nuove generazioni, a cui abbiamo il dovere di lasciare il futuro".(Com)