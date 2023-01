Autonomia: Fontana a Bonomi, dubbi espressi non saranno problema reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi tempi ho parlato con tantissimi imprenditori e tutti si sono dichiarati entusiasti e hanno tutti ribadito la necessità dell'autonomia: bisogna semplicemente chiarire i dubbi che può aver avuto il presidente Bonomi, ma nessuno dei dubbi che ha espresso sarà un reale problema". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un appuntamento elettorale in corso al Teatro Manzoni di Milano, rispondendo alle parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha ieri affermato che l'autonomia non può essere un tema di divisione del Paese. (Rem)