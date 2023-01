Fvg: Ciriani, profondo dolore per Cainero, perdo amico sincero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Enzo Cainero "mi addolora profondamente. Perdo un amico sincero con cui ho avuto l’onore di collaborare in tante occasioni professionali a partire dalle Universiadi invernali del 2003. Il Friuli piange uno dei suoi protagonisti più stimati, un uomo volitivo, un trascinatore, colui che ha portato il Giro d’Italia nella nostra Regione ideando il Kaiser Zoncolan. Enzo era instancabile, appassionato, generoso. Innamorato profondamente della sua terra che conosceva palmo a palmo. Un abbraccio di cuore a tutta la sua famiglia a cui va la mia vicinanza ed il mio affetto. Addio Enzo, ci mancherai". Lo dichiara in una nota Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. (Com)