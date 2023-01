Nord Macedonia: presidente Pendarovski, Bulgaria ha politicizzato il caso Pendikov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha politicizzato il caso relativo a Hristian Pendikov, segretario del club culturale bulgaro Tzar Boris II aggredito a Ocrida il 19 gennaio. Lo ha affermato il presidente macedone Stevo Pendarovski, rilevando come il governo locale abbia chiaramente distinto le competenze statali, chiedendo responsabilità, ma senza includere questo caso nelle relazioni bilaterali con la Bulgaria. Il presidente macedone ha affermato di non vedere una reazione così obiettiva alla situazione da parte bulgara. Secondo lui, il caso è entrato immediatamente nella narrativa macedone-bulgara della violenza etnica, proponendo l'idea che "è stato picchiato solo per la sua identità". Secondo Pendarovski, a breve termine, coloro che politicizzano il caso possono "segnare qualche punto politico qua e là perché le elezioni stanno arrivando, ma a lungo termine non otterranno nulla". (Seb)