Roma: incidente a Labico sulla via Casilina, feriti due giovani

- Un incidente si è verificato nella notte sulla via Casilina nel tratto interno al Comune di Labico. L'automobile, a bordo della quale viaggiavano due giovani, si è ribaltata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario e i carabinieri, in transito nella zona, si sono fermati a prestare soccorso. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo, una Fiat punto guidata da un 24enne, ha perso la traiettoria a una curva e il passeggero, un 22enne, è volato fuori dall'auto e per questo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Il 24enne è stato portato anche lui in ospedale. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. (Rer)