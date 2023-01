Lazio 2023: Bonafoni (LcD), da Rocca solo gaffe, suo sito non è online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano pochissimi giorni al voto "e il candidato di centrodestra, Francesco Rocca, non ha ancora pubblicato il suo programma. Solo gaffe e tanta confusione. Come questa mattina durante l'intervista a Rainews24 in cui Rocca ha dichiarato 'Il mio programma è sul sito'. Peccato che il sito non sia ancora pronto. Un atteggiamento simile è la dimostrazione palese del poco rispetto che la destra ha per le cittadine e i cittadini del nostro territorio". Lo dichiara in una nota la capolista della Lista civica D'Amato presidente per le elezioni regionali del Lazio, Marta Bonafoni. "Abbiamo di fronte a noi una delle peggiori destre di sempre - aggiunge Bonafoni - perché impreparata, litigiosa e senza idee, con proposte vaghe e fuori dal tempo. Se Rocca vuole farsi un'idea di come si governa una regione, gli consiglio la lettura del programma di Alessio D'Amato. Un programma, serio e concreto per il Lazio del futuro. Nonché l'unico". (Com)