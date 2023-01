Ucraina: von der Leyen, Kiev ha sostegno incondizionato dell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha il sostegno incondizionato dell'Unione europea. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo ad un evento dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) in corso oggi a Duesseldorf. Kiev deve prevalere contro l'aggressione russa per difendere i valori europei, secondo von der Leyen. "Siamo al fianco dell'Ucraina senza se e senza ma. L'Ucraina sta combattendo per i nostri valori condivisi, sta lottando per il rispetto del diritto internazionale e per i principi della democrazia ed è per questo che l'Ucraina deve vincere questa guerra", ha detto la presidente. (Geb)