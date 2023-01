Italia-Libia: Descalzi (Eni), con Noc riusciti a trovare accordo tecnico per sviluppare importanti risorse gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e National Oil Corporation sono riuscite “a trovare un accordo tecnico ed economico per sviluppare delle importantissime potenzialità di gas” che a regime daranno più di 160 mila barili di petrolio equivalente al giorno e potranno "soddisfare la gran parte delle richieste di energia elettrica della Libia e chiaramente riuscire a dare almeno un terzo delle capacità come export per necessità energetiche italiane”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parlando oggi in occasione della cerimonia di firma dell’accordo di sviluppo delle esplorazioni e compartecipazione della produzione riguardante i giacimenti di gas offshore della Libia, in corso a Tripoli in occasione della visita della missione governativa italiana guidata dal presidente Giorgia Meloni. “Il progetto di 8 miliardi di dollari non solo svilupperà risorse minerarie libiche, ma anche risorse professionali libiche, le società libiche e anche le società italiane che verranno a lavorare in Libia per noi e per la Noc”, ha affermato Descalzi. “Questo sviluppo apre e porta ad altri importanti sviluppi in campo energetico sia nella parte offshore che onshore della Libia. Con la potenzialità di raddoppiare l’attuale produzione di gas”, ha affermato l’Ad di Eni. “Il fatto importante è che non solo svilupperemo gas ma cattureremo la CO2 di queste produzioni e svilupperemo anche energia solare”, ha aggiunto. “Quindi in futuro progetti non solo di export di gas ma anche di elettricità verso l'Italia sfruttando le condotte del gasdotto Greenstream”, ha rilevato Descalzi.(Lit)