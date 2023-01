Medio Oriente: ministero Esteri russo, preoccupazione per riacutizzazione conflitto israelo-palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è profondamente preoccupata per la recente riacutizzazione del conflitto israelo-palestinese e chiede a entrambe le parti di riprendere un dialogo costruttivo, astenendosi da qualsiasi azione unilaterale. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in risposta agli attentati degli ultimi giorni. "Siamo profondamente preoccupati per questi sviluppi. Esortiamo tutte le parti a mostrare la massima moderazione e prevenire un'ulteriore escalation delle tensioni", ha rilevato il ministero in una nota. La diplomazia russa ha sottolineato che "gli ultimi eventi confermano chiaramente la necessità di riprendere con urgenza un dialogo costruttivo israelo-palestinese e di astenersi da azioni unilaterali". "La fine di questo ciclo di violenza sta nei negoziati basati sui principi del diritto internazionale, che dovrebbero portare alla creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, che viva in pace e sicurezza con Israele", si legge nella dichiarazione. (Rum)