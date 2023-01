Autonomia: Bonaccini, proposta Calderoli irricevibile, ripartiamo da una pagina bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Io sono una persona sempre disponibile al confronto, ci mancherebbe, però questa proposta" di autonomia, "mi pare irricevibile. Io sento presidenti di Regione di centrodestra del Sud che hanno le stesse mie e nostre preoccupazioni, se si vuole discutere davvero ci si metta a sedere, ma si riscriva con una pagina bianca davanti per evitare una discrasia e soprattutto il messaggio che si rischia di spaccare il Paese". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini a margine della sua convention programmatica "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se ritenga che l'autonomia differenziata possa essere approvata entro l'anno. "Se non viene tolta la questione dei residui fiscali che richiama la secessione più che l’autonomia - ha proseguito - non se ne può fare nulla. Noi avevamo chiesto al ministro in Conferenza delle regioni di ritirare la bozza che aveva portato e non era condivisa dalle Regioni, l’ha fatto, ma poi ne ha presentata un’altra che noi non abbiamo potuto discutere". “Sono cinque anni che discuto di autonomia differenziata con diversi governi", ricordato evidenziando che "ho fatto ben tre audizioni bicamerali, ho detto sempre la stessa cosa ed è quello che dico al ministro Calderoli e a questo governo che mi pare alquanto diviso sull’idea di autonomia differenziata: se non si decidano prima e si definiscono i cosiddetti Lep, se non si toglie la spesa storica, se non c’è una legge quadro approvata dal Parlamento per trattare tutti alla stessa maniera, se non vengono tolte materie divisive come la scuola e la sanità - voi ce lo vedete un paese con 20 pubbliche istruzioni potenzialmente diverse? - non se ne può fare nulla". (Rem)