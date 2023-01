Brennero: fonti Mit, regole devono valere per tutti, nessuna trattativa bilaterale con Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le regole e principi Ue devono valere per tutti gli Stati membri, e dopo anni di forzature da parte di Vienna l’Italia pretende il giusto riconoscimento dello spirito e della norma dei Trattati. Non è in corso alcuna trattativa bilaterale. C’è in gioco la tutela del lavoro la dignità dei cittadini e faremo di tutto per difenderli". Lo segnalano fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, a proposito dei divieti unilaterali imposti dall’Austria sul Brennero. (Rin)