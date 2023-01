Italia-Libia: Meloni, Tripoli fondamentale per stabilità Mediterraneo e per sfide europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aver scelto la Libia come meta di una delle prime visita istituzionali è prova del ruolo "prioritario" che il Paese riveste per l'Italia e per l'Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa tenuta a Tripoli assieme al premier del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba. "La Libia è una priorità per l'Italia, per la stabilità del mediterraneo, per la sicurezza italiana e per alcune delle grand sfide che l'Europa si trova ad affrontare, come quella della crisi energetica", ha detto Meloni. (Lit)