Ucraina: un quarto delle aree agricole non utilizzabile a causa del conflitto

- In Ucraina il 25 per cento delle aree agricole non è attualmente utilizzabile a causa delle ostilità e dell'occupazione temporanea dei territori. Lo ha affermato il viceministro per le Politiche agrarie e alimentari ucraino, Taras Vysotskyi, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbk-Ucraina". Una volta liberato il territorio occupato, ci vorrà molto tempo per sminare e ripulire i territori, secondo il viceministro. "Ciò che l'occupante si lascia alle spalle ha bisogno di almeno diversi mesi, e anche fino a un anno, per tornare alla produzione", ha detto Vysotskyi. Un'altra parte delle aree agricole non ha potuto essere seminata a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Pertanto, in primavera è necessario coprire il deficit delle colture invernali non seminate, ha aggiunto Vysotskyi.(Kiu)