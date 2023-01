Farnesina: Scerra (M5s), solidarietà al nostro corpo diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo piena solidarietà al nostro corpo diplomatico, oggetto di due attacchi nel giro di poche ore. I due episodi, registratisi a Berlino a Barcellona, inquietano e preoccupano. Nella consapevolezza che tali gesti non scalfiranno l'integrità e professionalità dei nostri diplomatici, rinnovo loro la mia profonda stima". Lo dichiara in una nota Filippo Scerra, Questore della Camera e componente del Movimento cinque stelle della commissione Politiche Ue della Camera. (Com)