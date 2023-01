Pd: Serrachiani, siamo partiti da una fase costituente e siamo finiti alla liquidazione del partito, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Siamo partiti da una fase costituente e siamo finiti alla liquidazione del Pd, io lo trovo inaccettabile". Lo ha detto Debora Serracchiani a margine della convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano. "Basta dare tutte le colpe degli ultimi anni al partito democratico - ha proseguito - perché se non c’eravamo noi durante la crisi finanziaria, durante la pandemia, ma ci fossero stati gli altri non credo che il Paese avrebbe retto così come ha retto. E questa della responsabilità che adesso è diventata una colpa, io credo che dobbiamo anche mettercela alle spalle, perché credo che quella responsabilità sia servita al Paese, ma anche al potere del Partito democratico. Ed è servita ad alcuni più che ad altri, però pensare che tutti gli errori siano in capo al Pd credo che sia un errore". "Se il partito non è la via esclusiva dove si fa politica quel partito è comunque essenziale e c’è bisogno del Partito democratico in questo Paese. Lo stiamo capendo da quello che sta succedendo al governo con la destra e lo stanno capendo anche loro", ha concluso. (Rem)