Libia: premier Dabaiba, visita Meloni conferma serietà Italia nel preservare la pace

- La visita in Libia della delegazione italiana di alto livello guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “conferma la serietà dell’Italia quale partner del popolo libico nel preservare la pace e impedire il ritorno della guerra”. Lo ha dichiarato il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, nella conferenza stampa congiunta con il presidente Meloni. Secondo Dabaiba, la relazione tra la Libia e l’Italia “è caratterizzata da fattori di comunanza e ciò è segno della forte amicizia tra i due Paesi”. Dabaiba ha affermato di aver espresso al presidente Meloni “l’apprezzamento per gli sforzi diplomatici in seno all’Unione europea e gli ampi contatti che lei mantiene con i Paesi vicini alla Libia per sostenere stabilità e il consenso regionale sulla Libia per la stabilizzazione del nostro Paese”. Questa stabilizzazione “porterà alla conclusione della fase di transizione e verso una fase di stabilità e mediante un processo elettorale trasparente e onesto”, ha aggiunto Dabaiba.(Lit)