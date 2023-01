Passaporti: Ruffino (Azione), caos indegno di un Paese civile, Piantedosi intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai per ottenere il rilascio del passaporto in Italia occorre affrontare un percorso a ostacoli sempre più difficile, tra lunghissime liste d'attesa e affollatissimi open day, con tempi e disagi inaccettabili per i cittadini. Dal ministro Piantedosi ci aspettiamo una spiegazione ma, soprattutto, che intervenga quanto prima per trovare una soluzione a questo disastro". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione, che aggiunge: "Oggi a Torino centinaia di persone si sono messe in coda, alcune sin dalla notte, per provare ad approfittare dell'apertura straordinaria degli uffici stabilita per ogni ultimo sabato del mese. Qualcuno ce l'ha fatta, altri no. Il tutto in un caos non degno di un Paese civile. Se il problema è organizzativo, si adottino subito le misure necessarie. Se invece il problema è la carenza di personale - conclude Ruffino - si rafforzino gli organici prevedendo anche un adeguato piano di assunzioni".(Com)