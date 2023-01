Italia-Libia: Meloni, ribadito impegno per stabilizzare il quadro politico libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ribadisce la propria disponibilità ad accompagnare il percorso di stabilizzazione politica in Libia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa tenuta a Tripoli assieme al premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba. "Abbiamo ribadito la piena disponibilità italiana a favorire il legittimo percorso per celebrare elezioni e arrivare a stabilizzare il quadro politico libico", ha detto Meloni. Un obiettivo "indispensabile" anche per far sprigionare "l'alto potenziale" contenuto "nel partenariato bilaterale". Il governo italiano, ha proseguito Meloni, "apprezza l'impegno del premier Daibaba a celebrare elezioni il prima possibile, auspicando che l'impegno possa tradursi rapidamente in programmi e azioni concrete, con la mediazione delle Nazioni Unite". Per l'Italia, fermo restando il "pieno rispetto della sovranità libica", un "ampio compromesso politico militare possa aiutare a sbloccare l'attuale situazione di stallo". Roma continuerà a lavorare soprattutto per costruire una "maggiore unità di intenti della comunità internazionale" sul dossier libico. (Lit)