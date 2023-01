Medio Oriente: Cirielli, solidarietà al popolo e al governo di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo attentato di stamane ad opera di un tredicenne palestinese e quello di ieri alla sinagoga di Gerusalemme nella "Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto" sono la riprova che la pericolosa escalation terroristica continua imperterrita e non accenna ad arrestarsi. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. "Ho sentito l'ambasciatore israeliano a Roma. Ho espresso solidarietà al popolo e al governo”, si legge in una nota. “Intanto la Jihad islamica e Hamas – ha aggiunto il vice ministro – esaltano questi ignobili atti criminali, continuando a minacciare attentati e a fomentare odio contro i civili israeliani. Seminare terrore e inimicizia per impedire la pace è l’unico scopo degli esponenti del terrorismo islamico”. “Mai abbassare la guardia, perché il terrorismo legato al fondamentalismo islamico continua a proliferare e sempre con maggiore ostilità profonda e insanabile”, ha concluso Cirielli. (Res)