Pd: al via a Milano la due giorni programmatica di Stefano Bonaccini

22 luglio 2021

- Ha preso il via a Milano la convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia" che si terrà per due giorni al Talent Garden di via Calabiana. L'evento è iniziato con un intervento di Emanuele Fiano sulla Shoah all'indomani del giorno della memoria a cui è seguito, richiesto da parte della europarlamentare del pd Pina Picierno che ha ricordato le vittime civili dell'attentato di oggi a Gerusalemme, un minuto di silenzio per le vittime civili di tutti i conflitti. In sala, sono presenti tra gli altri il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio De Caro, Brando Benifei, Lorenzo Guerini, Anna Scani, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Debora Serrachiani, gli assessori comunali Pierfrancesco Maran e Tommaso Sacchi, il capogruppo del Pd Filippo Barberis. (Rem)