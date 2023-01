Farnesina: M5s, clima violenza inaccettabile, tutelare sedi diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi alle sedi delle rappresentanze diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino destano molta preoccupazione. Solo poche settimane fa erano accaduti fatti analoghi, è il segnale di un clima di violenza che non può essere tollerato e su cui occorre fare luce al più presto, impedendo che casi del genere possano verificarsi nuovamente a tutela delle sedi diplomatiche italiane e di chi ci lavora. Siamo vicini al primo consigliere a Berlino, Luigi Estero, e a tutto il personale diplomatico delle sedi coinvolte in questi attacchi". Lo affermano, in una nota, i capigruppo del Movimento cinque stelle al Senato ed alla Camera, Barbara Floridia e Francesco Silvestri. (Com)