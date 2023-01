Lazio 2023: Rocca, programma elettorale è sul sito, è dinamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mio programma "è sul sito e si può consultare, è un programma corposo e dinamico, tante sono le sfide e i problemi e sono tanti gli ambiti in cui la Regione può fare la differenza". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenendo a Rainews24. In merito all'eventuale giunta "non la presenterò prima delle elezioni, lo farò dopo, saranno donne e uomini di altissima levatura ed esperienza che porteranno un valore aggiunto. Potrei vincere per l'assenza di risultati di dieci anni - ha aggiunto Rocca -. Si potevano fare tantissime cose, non è stato fatto nulla. La sanità è arretrata. Sono dieci anni di amministrazione di centrosinistra passati inutilmente", ha concluso Rocca.(Rer)