Roma: non perdona una vecchia lite, cerca l'amico e lo accoltella, arrestato un 20enne

- È stato fermato un 20enne, che ora si trova in custodia cautelare in carcere, per l'accoltellamento di un giovane il 10 ottobre scorso, in strada a Tor Bella Monaca a Roma. A risalire al presunto aggressore è stata la polizia che ha avviato le indagini a seguito del ferimento. La vittima, nella sera del 10 ottobre, era stata soccorsa da alcuni residenti. Il referto medico ha accertato che il ragazzo ferito era stato colpito con un'arma da taglio e aveva riportato cinque lesioni, che avrebbero potuto essere fatali se non fosse stato soccorso immediatamente. (segue) (Rer)