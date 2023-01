Roma: non perdona una vecchia lite, cerca l'amico e lo accoltella, arrestato un 20enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del distretto Casilino si sono messi dunque alla ricerca dell'aggressore e la procura di Roma ha autorizzato una serie di accertamenti tecnici che hanno permesso di individuare nel 20enne arrestato oggi il probabile autore del gesto. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'indagato, ritenendo che l'accoltellamento sarebbe avvenuto "per merito spirito ritorsivo" causato da una precedente lite. Il 20enne era già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, ora è stato accompagnato in carcere. (Rer)