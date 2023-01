Svezia: ex premier Andersson, importante dialogo diplomatico con Paesi musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia deve intraprendere un intenso lavoro diplomatico con i Paesi musulmani. Lo ha affermato la leader del Partito socialdemocratico svedese ed ex premier, Magdalena Andersson, dopo le forti reazioni contro Stoccolma causate dal rogo del Corano organizzato dagli estremisti di destra fuori dall'ambasciata turca. Parlando all'emittente radio "Ekot", Andersson ha evidenziato come il dialogo con la Turchia sia importante ma deve essere esteso anche ad altre nazioni dove l'Islam è la regione predominante. Il primo ministro Ulf Kristersson "ha sottolineato che è necessario avere uno stretto contatto con la Turchia, e questo è importante, ma dobbiamo averlo anche con i Paesi musulmani per spiegare com'è la legislazione svedese", ha detto Andersson. (Sts)