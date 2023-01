Venezuela-Onu: Maduro riceve Alto commissario diritti umani, impegno a migliorare sistema giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte le critiche alla legge che, tra le altre cose, proibisce alle ong di "realizzare attività politiche" così come "promuovere o permettere azioni che attentino alla stabilità nazionale e alle istituzioni della Repubblica". Provea, organizzazione che promuove il rispetto dei diritti umani ha parlato di un "nuovo attacco alla società e alle vittime, principali beneficiari delle Ong", stimando che le infrazioni potrebbero essere sanzionate con multe fino all'equivalente di 12mila dollari. L'organizzazione "Accesso alla giustizia" avverte che la legge "mette le ong e, più in generale i cittadini, in una situazione di grave mancanza di difesa e insicurezza giuridica", premessa per aumentare le violazioni ai diritti umani. (Vec)