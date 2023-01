Lazio 2023:Rocca, supporto da Meloni e Rampelli, dialettica in Fd'I estranea a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se c'è "una dialettica interna ai partiti riguarda i partiti e non il sostegno alla mia candidatura. Con Meloni ci sentiamo spesso. Mentre Rampelli oggi è a lavorare al comitato. Non c'è un problema di sostegno a me. Se c'è dialettica interna ai partiti, questo fa parte della democrazia". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenendo a Rainews24, interpellato sulle possibili tensioni interne a Fratelli d'Italia, in particolare quelle tra Giorgia Meloni e Fabio Rampelli. (Rer)