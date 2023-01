Pd: Bonaccini, alleanza con M5S? Da parte mia nessuna preclusione per nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte mia non n'è nessuna preclusione per nessuno, l'importante è che il Pd faccia il Pd, riscopra la sua vocazione maggioritaria che è il contrario dell'autosufficienza: lo abbiamo visto alle ultime elezioni politiche, se ognuno va da solo non si vincerà mai più e si regalerà il Paese alla destra per i prossimi trent'anni". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini nell'intervento di apertura della sua convention programmatica "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano rispondendo a chi gli ha fatto notare che dal palco sono venute critiche all'antipolitica e si è accennato alla scatolette di tonno e gli ha chiesto qual è il futuro dell'alleanza con il Movimento 5 stelle. (Rem)