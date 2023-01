Israele-Ue: Borrell su attacchi Gerusalemme, invertire spirale violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea “è inorridita dallo spaventoso attacco terroristico di ieri in una sinagoga di Gerusalemme, che ha ucciso almeno sette persone e lasciato molti feriti, mentre partecipavano alla funzione di Shabbat, e dall'attacco di questa mattina a Gerusalemme est, che ha provocato due feriti, uno in modo grave”. Lo ha dichiarato in una nota l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell. “L'Ue condanna fermamente questi atti di folle violenza e odio”, ha affermato il responsabile della diplomazia europea. “Questi terribili eventi dimostrano ancora una volta quanto sia urgente invertire questa spirale di violenza e impegnarsi in sforzi significativi per riavviare i negoziati di pace. Chiediamo a tutte le parti di non reagire alle provocazioni”, ha aggiunto. (segue) (Beb)