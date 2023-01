Pd: Gribaudo, tour di Schlein in Piemonte parte da Memoriale della deportazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia dal Memoriale della deportazione di Borgo San Dalmazzo il tour del Piemonte di Elly Schlein, candidata al Congresso del Partito democratico, accompagnata dalla deputata piemontese Chiara Gribaudo. Lo si legge in una nota. "È importante che il tour di Elly sia partito dal Memoriale. Partire da qui, significa anche custodire la memoria di don Raimondo Viale, prete partigiano riconosciuto qui e in Israele per il suo impegno contro la guerra e il nazifascismo. La nostra memoria, le nostre radici, sono l'unico modo per costruire un partito che guarda al futuro - dichiara Chiara Gribaudo, responsabile del comitato per Elly Schlein, nei luoghi del ricordo delle deportazioni avvenute il 21 novembre 1943 e il 15 febbraio 1944 -. Memoria significa anche non accettare i lager di oggi, quelli libici. Ho scelto Elly perché sono certa che con lei errori come quelli fatti con la Libia non avverranno più". (Com)