Pd: Bonaccini a M5s e Terzo polo, valutiamo se ci sono alcuni argomenti sui quali cominciare a fare opposizione insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Il punto non è fare le alleanze a tavolino per battere gli avversari, perché la gente lo capisce e ti penalizza, il punto è se trovi una base programmatica condivisa: ora noi non abbiamo elezioni politiche alle porte ed è giusto che ora si faccia opposizione, però come noi hanno perso anche il M5s e il Terzo Polo. Dico a loro, siccome non dobbiamo andare alle politiche nei prossimi mesi è bene che cominciamo a valutare se ci sono alcuni argomenti sui quali cominciare a fare opposizione insieme". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, a margine della sua convention programmatica "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano rispondendo a chi gli ha fatto notare che dal palco sono venute critiche all'antipolitica e si è accennato alle scatolette di tonno, e gli ha chiesto qual è il futuro dell'alleanza con il Movimento 5 stelle. "Renzi, Calenda e Conte sono contrari al taglio alla sanità pubblica? Bene - ha ribadito - almeno su questo argomento faccio un appello a loro per fare nel Paese un'offensiva politica e di mobilitazione che credo verrebbe compresa da tanta gente a partire da quelli più disagiati che hanno votato a destra e rischiano di essere i più colpiti da una sanità privata". (Rem)