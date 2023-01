Finlandia: ministro Esteri Haavisto, proseguono contatti con Turchia su adesione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati trilaterali tra Svezia, Finlandia e Turchia per l'adesione alla Nato sono stati sospesi, ma i ministri degli Esteri sono ancora in contatto. Lo ha affermato il capo della diplomazia finlandese, Pekka Haavisto, in un'intervista all'emittente "Yle". "Ho stretti contatti con il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu", ha rilevato Haavisto, secondo cui al momento non ci sono informazioni su quando potranno riprendere i negoziati trilaterali. Secondo il ministro finlandese, è importante che la comunicazione con Ankara sia mantenuta, in attesa delle elezioni in Turchia a metà maggio. "Le porte della Nato sono ancora aperte, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Ed è importante procedere ancora insieme alla Svezia e coordinare il lavoro con Stoccolma", ha aggiunto Haavisto.(Sts)