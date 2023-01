Roma: controlli in 216 alloggi a Tor Bella Monaca, 14 denunce per occupazione e allacci abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del controllo di 216 unità immobiliari a Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia sud di Roma, i carabinieri hanno denunciato 14 persone per allacci abusivi alle utenze e per occupazione abusiva. Le verifiche hanno riguardato appartamenti di proprietà dell’Ater del Comune di Roma in via Santa Rita da Cascia e sono stati svolti in collaborazione con la polizia locale. Dieci persone sono state denunciate per l’occupazione e di queste tre dovranno rispondere anche di furto per essersi allacciati abusivamente alla rete idrica di Acea. Altre quattro persone sono state denunciate solo per furto, a causa di analoghi allacci abusivi alla rete idrica, scoperti nel corso dei controlli. Tutti gli abusi sono stati rimossi dal personale tecnico della società erogatrice. Tre unità abitative sono state restituite all'ente proprietario. (segue) (Rer)